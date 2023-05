Il figlio di Totò Riina contro il comune di Corleone | “Non mi rinnovano la carta d’identità | io perseguitato”

Leggi su tpi

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Voglio essere lasciato in pace e poter vivere tranquillamente la mia vita, seguendo il mio lavoro di autore e dedicare il mio tempo ai miei affetti e interessi, come una persona qualsiasi”: si sentedal suo nome ingombrante e dal suo passato, Giuseppe Salvatore, terzogenito di, che attraverso il suo legale fa sapere della sua recente disavventura con ildi, che non vuole rinnovargli la. Nel paese in cui vive dallo scorso aprile con la madre Ninetta Bagarella non è il benvenuto. “Nonostante abbia pagato il mio debito con la giustizia, nonostante mi sia allontanato da ogni logica delinquenziale e nonostante non abbia più nessun procedimento a carico, mi sento, ...