Il farewell tour di Rafa Nadal | che vuole salutare il tennis come ha fatto Kobe Bryant con il basket

(Di venerdì 19 maggio 2023) "Non penso di meritare che la mia carriera finisca così", ha detto ieriin conferenza stampa dalla sua accademia a Manacor. Aveva chiamato a raccolta i giornalisti per qualcosa che oscillava, nel barometro delle previsioni, tra il freddo ritiro dal prossimo Roland Garros e il bollente addio tout cour alprofessionistico. Ha prevalso una via di mezzo. Polo color panna col marchio dell'accademia, abbronzatura invidiabile per il tenore grigio di questa primavera europea,ha detto che non sa quando tornerà, sicuramente non a Parigi, magari tra un mese, quattro, o forse più realisticamente direttamente l'anno prossimo. "Voglio giocare i tornei che mi piacciono. La mia ambizione è fermarmi per divertirmi di nuovo nel 2024, quando probabilmente sarà il mio ultimo anno da professionista". Non ha detto ...

Il modello, insomma, è quello del giro delle sette chiese, o calato nella contemporaneità dello sport, il 'di Kobe Bryant'. Nel 2016 il campione dei Lakers annunciò il ritiro all'inizio ...Questo è - ed è stato per l'Italia - "This Is Not A Drill " His First" di Roger Waters, primo (e forse unico)di addio. Uno spettacolo dove trovano spazio effetti scenici, ...Ne sa qualcosa Elton John , 76 anni compiuti un mese fa, che sta girando il mondo addirittura da cinque anni con il suo ( presunto )d'addio, il "yellow brick road". Partita nel ...

Serve uno sforzo in più, questa è la mia filosofia". Il modello, insomma, è quello del giro delle sette chiese, o calato nella contemporaneità dello sport, il "farewell tour di Kobe Bryant". Nel 2016 ...