Il David di Michelangelo scandalizza anche in Scozia | così un ristorante italiano ha dovuto censurare la sua pubblicità

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nella metropolitana di Glasgow, in, è stata censurata ladi un. Il motivo? Aver mostrato la statua deldi, comprese le parti intime. Il cartellone doveva promuovere il locale “Barolo” della città scozzese mostrando ilcon una fetta di pizza in mano e la scritta It doesn’t get more italian («Non potrebbe essere piùdi»). L’agenzia Global, responsabile per gli spazi pubblicitari della metropolitana, l’ha giudicato inappropriato e ha chiesto al gruppo Drg, incaricato daldella campagna di marketing, di trovare una soluzione alternativa. In un primo momento, la responsabile dell’annuncio ha proposto di mettere degli adesivi con la ...

