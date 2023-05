Il David di Michelangelo fa di nuovo scandalo | censurata pubblicità in Scozia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Londra, 19 mag. - (Adnkronos) - Il, l'iconica scultura di, è dinei guai a causa della presunta oscenità. Un'immagine del simbolo della bellezza maschile rinascimentale è stata ritenuta inappropriata per la metropolitana di Glasgow, in, a causa della nudità della statua. Lariguardava il ristorante Barolo nel centro di Glasgow, che fa parte del gruppo di strutture ricettive Drg. Il poster mostravache mangiava un trancio di pizza e riportava la frase "Non c'è niente di più italiano". L'azienda che gestisce gli spazi pubblicitari della metropolitana di Glasgow ha rifiutato l'immagine iniziale delproposta da Barolo, richiedendo una seconda versione dopo che gli adesivi della bandiera italiana sulla zona inguinale ...