Il costume tipico di Scanno in cammino verso patrimonio Unesco

(Di venerdì 19 maggio 2023) L'Aquila -si "veste" per l'. E' stata approvata dal Consiglio comunale del borgo lacustre in provincia dell'Aquila la delibera per richiedere di inserire ilnella Lista Rappresentativa delCulturale Immateriale dell'Umanità dell'. L'assise civica ha impegnato sindaco e Giunta comunale a "promuovere le azioni necessarie affinché si ottenga tale riconoscimento e a costituire un Comitato Promotore con il compito di attuare le procedure occorrenti". "Una decisione importante questa, quasi epocale, in cui porremo un presidio su ciò che rappresenta la nostra identità e la nostra storia. Ad oggi siamo in una fase embrionale, ci sarà un percorso molto lungo e importante che deve farci adoperare tutti quanti, al di là di quelle che saranno le nostre ...

Cronaca L'Aquila - 19/05/2023 09:37 - Scanno si "veste" per l'Unesco. E' stata approvata dal Consiglio comunale del borgo lacustre in provincia dell'Aquila la delibera per richiedere ...