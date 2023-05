Il Benevento saluta la serie B da ultimo in classifica | l’ennesima delusione

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIlspegne tutte le fiammelle della speranza. Dopo l’ufficializzazione della retrocessione in C, arrivata la scorsa settimana, la Strega riesce nell’impresa di perdere anche a Perugia, chiudendo il campionato da fanalino di coda. Nessun moto d’orgoglio da parte dei giallorossi, ai quali si chiedeva almeno di evitare l’onta dell’posto e di scavalcare gli umbri e la Spal in previsione di eventuali terremoti estivi. La riammissione in B, invece, resterà un miraggio, la realtà è che da domani Vigorito e Carli dovranno rimboccarsi le maniche per costruire la squadra che dovrà ripartire dalla terza. Campionato dove scivola anche il Perugia, perché il pareggio del Brescia a Palermo rende vano il successo per tre a due del Grifo. Una vittoria arrivata al fotofinish, per gentile concessione di un ...

