Ignazio Moser | ' ' Cecilia sa che quando gioca l' Inter' '

Grande tifoso nerazzurro,ha parlato della finale di Champions del 10 giugno e delle \''follie\'' fatte da tifoso nerazzurro. Un ...Nella seconda categoria c'è sicuramente, che ci ha raccontato la sua passionaccia per i colori nerazzurri che lo ha portato a fare diverse follie. Come quella volta che spense il ...La notizia dell'allarme che si sta diffondendo sulla coppia formata da Cecilia Rodriguez eha spiazzato i loro fan, i quali seguono con attenzione ogni dettaglio della vita dei loro beniamini. La coppia, che avrebbe dovuto sposarsi a ottobre, ha dato il via a speculazioni e ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, scatta l'allarme: non c'è stato ... NewsCinema Magazine

Gli applausi scoppiano quando William conclude il suo discorso, dicendo: “Dio salvi il re”. Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è scattato l’allarme, purtroppo non c’è stato niente da fare, questa ...L’ex gieffina Antonella Fiordelisi è pronta a dire addio a una parte del suo passato, per una grande novità. La bella salernitana Antonella Fiordelisi sta vivendo un periodo davvero magico, idilliaco.