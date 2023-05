Ida e Alessandro | dopo tanto silenzio lo strano gesto di lui | è crisi nera per il pubblico di U&D

Leggi su tvzap

(Di venerdì 19 maggio 2023) PERSONAGGI TV.aver lasciato il programma Uomini e Donne mano nella mano, Ida Platano eVicinanza avevano lasciato intendere di essere pronti per una convivenza. Tuttavia, le recenti indiscrezioni sembrano contraddire questa prospettiva. Le voci che circolano parlano di una possibile rottura tra la coppia. L’incertezza su cosa stia realmente accadendo tra di loro lascia i telespettatori in attesa di ulteriori sviluppi. Leggi anche: “Uomini e Donne”, il famoso ex tronista su tutte le furie: cos’è successo Leggi anche: “Uomini e Donne”, Alessandra e Luca si sono lasciati: il vero motivo UeD: Ida Platano eVicinanza Da quando Ida Platano eVicinanza hanno lasciato lo studio di UeD insieme, sembrava che il loro amore stesse andando a gonfie vele. I due hanno persino parlato ...