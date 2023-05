(Di venerdì 19 maggio 2023) Idelcondotto da Davide Banzato, domenica 21 maggio08.50 su Canale5 porteranno i telespettatori in Portogallo con le guide de L'Opera Romana Pellegrinaggi per visitare città e ...

cuore condotto da Davide Banzato, domenica 21 maggio alle 08.50 su Canale5 porteranno i telespettatori in Portogallo con le guide de L'Opera Romana Pellegrinaggi per visitare città e opere ......primo volo di prova per il taxi volante 'Midnight' di Archer e Stellantis Per la realizzazione'... Tuttavia, questo aerotaxi sarà principalmente destinato a brevinelle aree urbane, meno di ...Se i primi mesi lontani dalle telecamere sono stati da sogno per la coppia, con tanto di, ... segno che c'è una crisi in corso A preoccupare i fans della dama di Brescia ecavaliere di ...

I Viaggi del Cuore, alle origini di sant'Antonio di Padova - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Parlando del processo di registrazione ... Spero che accompagni gli ascoltatori nei loro viaggi e che diventi parte della loro storia”. La scintillante carriera di Kylie l’ha vista accumulare vendite ...Roma, 19 mag. (askanews) - I viaggi del cuore condotto da Davide Banzato, domenica 21 maggio alle 08.50 su Canale5 porteranno i telespettatori in Portogallo con le guide de L'Opera Romana ...