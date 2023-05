I turbolenti rapporti con De Laurentiis | un copione noto in casa Napoli Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 maggio 2023) Spalletti e De, la loro turbolenza non è una novità per il Calcio. Tutti gli allenatori, ricorda Monica Scozzafava sul Corriere della Sera, hanno avuto problemi con Aurelio De. L’enigma è risolto: l’intesa non c’è e l’ipotesi più probabile è quella di una riflessione molto intensa. Ciascuno per conto proprio. Chiamiamola pure pausa di riflessione, una messa in prova di un rapporto controverso sul piano umano. La frattura tra presidente e allenatore non è improvvisa ed è un po’ unche si ripete in, nonostante siano soltanto nove i tecnici che si sono avvicendati sulla panchina in 19 anni. Da Reja a Mazzarri a Sarri e per finire a Gattuso e Ancelotti: tutte convivenze lunghe ma più o meno turbolente. Il problema stavolta è di natura ...