... ha detto di non credere che le forze ucraine facciano un attacco direttamente sul sito, ma che avrebbero invece potuto tentare di costringere ia ritirarsi tagliando le linee di rifornimento. ...Ma se a Bakhmut gli ucraini si, per la nona notte, in questo maggio, i missilicadono su Kiev, lanciati dalla zona del Caspio. Questa volta non sono stati a quanto pare gli ...... le capacità difensive e offensive dell'Ucraina si espandono e i legami con l'Europa si... mentre i'regolari' e mercenari litigano e si trovano sulla difensiva a Bakhmut, dopo essere ...

I russi rafforzano le difese intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia Globalist.it

russi hanno allestito postazioni di fuoco in cima ad alcuni degli edifici della centrale per diversi mesi. Secondo i rapporti, sono state anche erette reti come possibile deterrente per i droni.Il summit G7 di Hiroshima, in Giappone, si concentrerà sulle guerre in corso e su quelle imminenti, oltre a concentrarsi sulle nuove tecnologie ...