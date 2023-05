I programmi in tv oggi | 19 maggio 2023 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 19 maggio 2023) Su Rai Uno I migliori anni, su Canale 5 un nuovo episodio de Il Patriarca. Guida aiTv della serata del 19Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 19? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.20 Ariaferma. Un carcere ormai in degrado sta per essere chiuso. Arriva però un contrordine: 12 detenuti ed alcuni agenti di polizia penitenziaria dovranno restarci un po’ più a lungo degli altri perché ...