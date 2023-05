I non addetti ai lavori che fanno l' arte più grande

Leggi su panorama

(Di venerdì 19 maggio 2023) Da Massimo Bontempelli a Leonardo Sciascia, da Giorgio Soavi ad Alberto Moravia, passando per Eugenio Montale e Dino Buzzati. Ieri, scrittori e saggisti che si sono misurati con l’interpretazione di opere e creatori. Un esercizio d’intelligenza diventato sempre più raro. In un momento in cui la critica d’sembra scomparsa e i mercanti e le mode guidano il giudizio sull’contemporanea, si segnalano le incursioni online, a correggere l’azione servile e dogmatica di una rivista come Artribune, deviata da Massimilano Tonelli, le nobili imprese di Pietro di Loreto con About Art on Line e le documentatissime ricostruzioni storiografiche di Federico Giannini con la sua colta redazione di Finestre sull’. Strumenti assai utili di informazione e aggiornamento, in un mondo che va sempre più veloce, dopo i grandi maestri della critica ...