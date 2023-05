I migliori anni | Scrivimi una canzone o Ariaferma? La tv del 19 maggio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 maggio 2023) Per la prima serata in tv, venerdì 19su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “I”, condotto da Carlo Conti. Il programma, che viene proposto con un progetto rinnovato, è incentrato sulla memoria dei decenni passati. Ospiti e super ospiti, orchestra, balletti, comici per rivivere i nostri. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Buddy” e “Un ospite inatteso”. Nel primo, Shaun e Lea salvano un cane, decidono di chiamarlo Buddy e di adottarlo. Nel frattempo, Dsalva un vecchio amico, ma questo le costerà molto caro. Nel secondo, Lea e Shaun ospitano Glassman per qualche giorno a causa di un’infestazione di termiti. Nonostante Lea sia riluttante, i tre passano dei giorni ...