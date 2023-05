I Migliori Anni dell’Estate | ecco gli ospiti e le anticipazioni di sabato 20 maggio

(Di venerdì 19 maggio 2023) Umberto Tozzi ed Ezio Greggio, Edoardo Vianello e Limahl, Tony Esposito e Sergio Caputo e altri nomi-simbolo della musica delle vacanze italiane: sono i grandi classici e i tormentonii protagonisti de “I”, lo spin off del programma di Carlo Conti, in onda20 e27alle 21.25 su Rai 1 e RaiPlay, dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Si comincia con la ‘Hit Parade Estate’ di Umberto Tozzi, tra i cantautori più amati del panorama italiano e non solo, con brani di successo mondiale come “Gloria” e “Ti amo”, mentre per le interviste della ‘my list’, è protagonista l’attore e conduttore televisivo Ezio Greggio. Il ‘Juke Box’, invece, è quello di un artista simbolo di tantissime vacanze: Edoardo ...

... ma arriva con 10di ritardo C'è una nuova teoria sul perché non abbiamo ancora incontrato gli ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Notizie, recensioni e guide all'acquisto sui...Dopo aver scoperto che igiocatori di pallacanestro sono di ruolo nella NBA statunitense, ... ancora più in generale, dalla cultura pop degliOttanta che ora sta prepotentemente tornando ......cinema e film FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Martin Scorsese compie 80: ... Il grande regista, considerato uno deidella storia del cinema, è nato a New York il 17 ...

I migliori anni con Carlo Conti: anticipazioni della puntata di oggi, 19 maggio La Gazzetta dello Sport

Quarto appuntamento con I Migliori Anni. Stasera in tv, venerdì 19 maggio, in prima serata su Rai 1 Carlo Conti torna a far viaggiare attraverso musica, televisione, mode, fatti e oggetti dei tempi ...Space Jam è un esempio chiarissimo della tecnica mista spesso utilizzata in ambito cinematografico: quella, cioè, in cui attori reali si trovano a recitare al fianco di personaggi nati dall'animazione ...