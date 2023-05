I leader del G7 | “Mosca ritiri subito le truppe dall’Ucraina senza porre condizioni”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il ritiro “immediato e incondizionato” dellerusse, la conferma delle “sanzioni coordinate” e l’avvertimento sul fatto che le minacce nucleari sono “inammissibili”. Al termine della seconda sessione dei lavori, dedicata alla guerra in Ucraina, idel G7 di Hiroshima hanno ribadito la linea di fermezza versoe il pieno appoggio a Kiev, che ha incassato anche il sì di Joe Biden all’addestramento dei piloti ucraini per la guida degli F16. In giornata, inoltre, è arrivata la notizia che Volodymyr Zelensky parteciperà in preal vertice e non da remoto come era trapelato inizialmente. Meloni sull’economia globale: “Riprendere il controllo delle catene strategiche del valore” La prima sessione era stata dedicata invece all’economia globale. “C’è stata una lettura ...