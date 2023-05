I giocatori del West Ham salgono in tribuna per difendere mogli e bambini dagli ultras dell’Az VIDEO

(Di venerdì 19 maggio 2023) C’erano anche le famiglie deidelHam tra i tifosi in trasferta ad Alkmaar. E quando gliAlkmaar, al termine di una semifinale di Conference League decisa con un gol recupero a favore degli inglesi, si sono lanciati ad aggredire i “nemici”, parte della squadra è salita sulle tribune e si è unita alla rissa nel tentativo di allontanare gli aggressori dai loro cari. Il Telegraph scrive di “scene spaventose”, di “terrorizzati visti nascondersi i sedili nel tentativo di evitare la rissa”. Michail Antonio, Flynn Downes e Said Benrahma tra gli altridelHam si sono uniti agli scontri “mentre gli steward sembravano impotenti nel fermare l’avanzata dei tifosi”. C’è anche unche ...

Follia in Conference, giocatori del West Ham contro ultras dell'AZ ... Sport Fanpage

