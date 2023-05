(Di venerdì 19 maggio 2023) Con quattro ore al giorno in mezzo alla settimana e oltre sei nel fine settimana, guidano la classifica tra sette Paesi in Europa e Medio Oriente Imoltocon i propri. E allo stessohanno paura che comunque non sia abbastanza. Secondo un’indagine condotta da Novakid, scuola di inglese online per bambini, l’Italia infatti guida la classifica tra sette Paesi in Europa e Medio Oriente sia come ore dedicate alla famiglia sia come paura di non essere sufficientemente dediti. Il sondaggio realizzato da Novakid ha coinvolto oltre 3.500condi età compresa tra i 4 e i 12 anni in Spagna, Italia, Francia, Germania, Turchia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Le risposte rivelano differenze ma anche ...

I genitori italiani sono quelli che passano più tempo con i figli Adnkronos

Con quattro ore al giorno in mezzo alla settimana e oltre sei nel fine settimana, guidano la classifica tra sette Paesi in Europa e Medio Oriente I genitori italiani passano molto tempo con i propri ...