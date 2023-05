Dallo stesso anno al ministero dell'giace una bozza del ... spiega oggi Repubblica , transitano da un capitolo di spesa'...climatico è l'insieme delle azioni per prevenire o ridurre i...... Stefano Bonaccini, fa un primo bilancio, 'ci sonoper ... Il viceministro'economia, Maurizio Leo, ha annunciato la ... ha annunciato il ministro per l'Gilberto Pichetto Fratin. ...... ma la causa principale è che il territorio è fragile per costituzione e i governi non hanno fatto che pochissime opere per migliorarlo, per contenere gli eventuali, per offrire'acqua in ...

I danni all’ambiente causati dagli ambientalisti ideologici Il Foglio