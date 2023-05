Hojlund | non solo Juventus | anche il Real Madrid si inserisce

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Le Merengues hanno tenuto d’occhio l’attaccante, che ora sembra essere in procinto di trasferirsi in un’altra delle migliori squadre europee Ilha accumulato nelle ultime settimane molti obiettivi diversi per migliorare la propria squadra e tutto indica che continueranno a spuntare altri obiettivi. Soprattutto ora che la stagione si è conclusa con l’eliminazione L'articolo