“Ho messo i sacchi alle finestre | non me ne voglio andare da casa” | Giovanni | travolto dall’acqua mentre era al telefono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Non voleva abbandonare la suae credeva di essere in sicurezza. Che queidi sabbia messipotessero contenere la furia dell’acqua che, in pochi minuti, lo ha stritolato.Pavani, 75enne del comune del Ravennate di Castel Bolognese, che aveva lavorato per tutta la vita in un mobilificio di Imola, lo stava spiegando alla sua vicina al, che tentava in tutti i modi di convincerlo ad andarsene dalla suaal piano terra di via Marzari. La donna, Marina Giacometti, lo chiamava dalladi Martina, figlia della signora, che era al primo piano. Manon ha voluto mollare, racconta il Corriere della Sera che ricostruisce i suoi ultimi momenti di vita. “A questaci sono ...