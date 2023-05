“Ho freddo | tanto freddo” | la morte di Giovanni Pavani | annegato in casa mentre era al telefono con la vicina

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il numero delle vittime dell’alluvione che sta devastando l’Emilia Romagna è salito a 14. Tra queste c’è anche, 75 anni, pensionato ex mobiliere di Castel Bolognese, che non voleva lasciare la sua. Ladidi, Marina Giacometti, era alcon lui in quelle drammatiche ore e ha cercato di convincerlo a scappare dalla suaal piano terra di via Marzari, facilmente raggiunta dalla furia dell’acqua che continuava a salire,lei si era già rifugiata dalla figlia, al primo piano., però, non ha voluto lasciare la. “A questaci sono affezionato, Marina, ho messo i sacchi ...

'HO FREDDO, VEDO I MOBILI CHE GIRANO PER CASA': MORIRE AL TELEFONO CON LA VICINA PER L'ALLUVIONE IN EMILIA - ROMAGNA Estratto dell'articolo di Fabrizio Caccia per il 'Corriere della Sera' MALTEMPO IN ...'Ho freddo- ripeteva Giovanni - l'acqua è entrata e sta salendo, vedo i mobili che girano per casa'. La donna gli ha detto di mettersi in piedi sul tavolo, poi ha chiamato i soccorsi, ...

