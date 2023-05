Hikikomori | le cifre in Italia e all’estero dei ragazzi in isolamento sociale

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 19 maggio 2023) È un fenomeno nato negli anni ’80 in Giappone ma che da allora si è diffuso in tutto il mondo,compresa: sono gli hikikmori, giovani o giovanissimi che si isolano dalla società rinchiudendosi dentro le mura delle loro stanze. Ma perché lo fanno? E, soprattutto, come aiutarli? Cosa significa(?????? o ?????) è una parola giapponese che significa «stare in disparte», dalle parole hiku, “tirare”, e komoru, “ritirarsi” o “chiudersi” e che può riferirsi sia al fenomeno nel suo insieme che alle persone che appartengono a questo gruppo. Chi ne fa parte – giovani, ma non solo – si ritira in una sorta divolontario in casa propria, nella propria stanza, limitando al minimo le esperienze con il mondo esterno, perfino con i propri genitori (se parliamo di giovani ...