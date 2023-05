Harry e Meghan Markle | neanche una telefonata da Carlo e William dopo l' incidente d' auto

(Di venerdì 19 maggio 2023) Da Londra nessuno ha commentato pubblicamente l'accaduto, ma sembrerebbe che i duchi di Sussex non abbiano sentito i parenti a Londralo spavento a New York. Di certo, non hanno ricevutogli auguri via social per l'anniversario di matrimonio…

Non c'è pace perche dal giorno del loro incontro, fidanzamento e matrimonio fino alla Megxit e alle polemiche scatenatesi dopo l'ormai famigerata intervista a Oprah e l'autobiografia Spare, non sono ...Markle in ciabatte chic a cena sushi con il principeIl vestito di lunghezza midi ha la linea dritta a colonna e si impreziosisce con il doppio strato in fantasia floreale laser - cut. I ...Il principeMarkle , secondo quanto riportato dal loro portavoce ufficiale, sono rimasti coinvolti nelle scorse ore a New York in un incidente stradale che, a quanto pare, avrebbe potuto avere ...

Harry e Meghan, la polizia sull’inseguimento dei paparazzi: «Nessuna collisione» Vanity Fair Italia

In un video si vedono Harry e Meghan, insieme alla madre di lei Doria Ragland, mentre arrivano alla cerimonia di premiazione delle Women of Vision Award a New York… Leggi ...Le ultime informazioni apparse online mettono in dubbio le dichiarazioni del portavoce dei due ex reali inglesi ...