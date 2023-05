Harry e Meghan chiedono le foto dell' inseguimento «quasi catastrofico» dei «paparazzi molto aggressivi» | la risposta spiazza i Sussex

I media si sono scatenati dopo la notizia di un presunto inseguimento dei paparazzi ai danni di. Una scena rocambolesca che sarebbe durata addirittura due ore e mezza, definita una "catastrofe sventata" dal portavoce dei Sussex. Buckingham Palace non ha voluto rilasciare ...... il quale nel luglio del 2022, dopo aver firmato diverse biografie non autorizzate di personaggi politici, ha pubblicato anche una bio investigativa suMarkle intitolata Revenge:...Il racconto diè stato contestato, con la polizia che ha confermato che non sono stati segnalati incidenti, feriti o arresti, mentre Backgrid ha negato che i paparazzi si siano ...

Harry e Meghan in fuga dai paparazzi, rischiato un incidente "catastrofico" | Sindaco di New York: "Da irresponsabili" TGCOM

Il racconto di Harry e Meghan è stato contestato, con la polizia che ha confermato che non sono stati segnalati incidenti, feriti o arresti, mentre Backgrid ha negato che i paparazzi si siano ...Harry e Meghan hanno chiesto all’agenzia Backgrid di consegnare i video e le foto scattate dai paparazzi durante il presunto inseguimento ai danni ...