Hai 1200 euro recuperando l’ex Bonus Renzi | chiedi subito la cifra

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 19 maggio 2023) Si può recuperare con il modello 730non percepito in busta paga ogni mese. Ecco come fare. E’ ufficialmente partita la campagna per la dichiarazione dei redditi con il modello 730. Dall’11 maggio infatti è possibile trasmettere la propria dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda il rimborso IRPEF è bene specificare che i tempi per l’accredito sullo stipendio dei rimborsi fiscali sono direttamente collegati alla data di trasmissione della dichiarazione dei redditi. Come recuperare con modello 730– Ansa- ilovetrading.itPer poter ottenere le somme spettanti a luglio bisognerà rispettare il termine del 31 maggio. È questa infatti la prima data da monitorare ai fini delle operazioni di conguaglio fiscale e, in particolare, per ottenere ...