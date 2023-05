Guida TV | programmi di stasera | venerdì 19 maggio 2023

(Di venerdì 19 maggio 2023)aitv della prima serata di oggi,19.5.23, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 I Migliori Anni Show RAI2 Speciale Tg2 Post Attualità RAI3 Ariaferma Film RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Il Patriarca Fiction ITALIA1 Transporter 3 Film LA7 Propaganda Live Satira REALTIME Pensavo fosse amore Talk Show CIELO Giovane e Bella Film TV8 Alessandro Borghese – 4 ristoranti Docureality NOVE I Migliori Fratelli di Crozza Show first appeared on Ascolti Tv Blog.

Programmi TV di domani su Tv8 Guida TV

Torna 'Reazione a Catena' con Marco Liorni: quando in onda in tv. Il game show dell'estate tornerà nel preserale Rai a partire dal prossimo mese ...