GUIDA TV 19 MAGGIO 2023 | I MIGLIORI ANNI | IL PATRIARCA | QUARTO GRADO | IL MEGLIO DI CROZZA

(Di venerdì 19 maggio 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. Rai 1 Canale 5 20.35 – Affari Tuoi Gioco21.30 – IMusica, conducono Carlo Conti e Flora Canto00.15 – Tv7 Rubrica 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.50 – Il(1°Tv) Serie Tv S1E6 finale di stagione00.00 – Station 19 (1°Tv) Serie Tv Rai 2 Italia 1 20.30 – Tg2 Notiziario 21.00 – Tg2 Post Speciale Rubrica 23.00 – ATuttoCalcio Talk Show 20.35 – NCIS Serie Tv 21.25 – The Transporter #3 Film, FRA/GB 2008 23.40 – Mission: Impossible #3 Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – Ariaferma (1°Tv) Film, ITA 202123.30 – Ossi di Seppia Rubrica 20.30 – Stasera Italia Talk Show 21.25 –...

La cerimonia di chiusura si è svolta lo scorso 16all'interno del GEWISS Experience Center , ... delle lineeprogettuali (nel rispetto della normativa tecnica di riferimento, senza ...Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV Ecco la nostraTV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 192023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer. Se non siete in vena di ...La premiazione dei progetti più meritevoli, che si è svolta il 19presso la Fondazione ... Qui laall'università con le lauree del futuro e il database con tutti i corsi di laura Lo ...

Guida al weekend: cosa fare a Bologna BolognaToday

È arrivato un nuovo weekend, per non farvi trovare impreparati ecco un'agenda con alcune delle attività più interessanti. Non solo a Lecce, ma anche in tutta la provincia ...Sorpreso oltre il limite di velocità da una pattuglia in Colorado, un automobilista ubriaco ha cercato di scaricare la colpa sul cane spostandolo al posto di guida, prima di provare a fuggire ...