Guerra in Ucraina | nube tossica verso l’Europa La smentita dell’agenzia atomica polacca | “Nessuna emergenza”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 maggio 2023) Latra Russia edimperversa e non certamente senza conseguenze. Nella fattispecie, nel corso di queste ore è stato reso noto che un deposito di munizioni all’uranio impoverito inviate dai paesi occidentali è stato distrutto da un bombardamento russo. Distruzione che ha provocato unaradioattiva che si muoveil continente Europeo. A renderlo noto il capo del consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev. Missili russi colpiscono la Polonia: due morti. Mosca si difende: ‘Non sono i nostri’, ma l’chiede un vertice Nato L’attacco russo e laSecondo Patrushev, il livello di radioattività sarebbe improvvisamente salito in Polonia. Il capo del consiglio di sicurezza non ha reso noto dove sia avvenuto il bombardamento ma sta di ...