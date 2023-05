Grosseto | fa sesso per 24 ore e rischia di morire | turista tedesco ricoverato per una necrosi parziale dei genitali

(Di venerdì 19 maggio 2023) Undi 50 anni è statoall’ospedale Misericordia diin condizioni gravissime. L’uomo èin coma farmacologico nel reparto di rianimazione e la prognosi è riservata. Si trova in ospedale dall’11 maggio scorso dopo 24 ore die l’assunzione di ecstasy. Ha sviluppato uno choc settico che ha causato ladello scroto e del pene. I medici stanno cercando di fermare l’infezione. A spiegare ai sanitari cosa è successo è stata la moglie: i due avrebbero avuto rapporti sessuali per un giorno intero mentre lui ha assunto Mdma. Poi l’uomo si è sentito male. La coppia, spiega Maremma Oggi, era in vacanza a Castel del Piano. su Open Leggi anche: Al Bano, il motivo della separazione da Romina: «La marijuana, fumava ...

Fa sesso per 24 ore e rischia di morire, 50enne ricoverato in rianimazione a Grosseto TGCOM

