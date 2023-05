Giunti alla fine della campagna elettorale, i partiti politici greci lanciano gli ultimi appelli al voto prima di domenica, quando quasi dieci milioni di cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo ......l'hotel annulla all'le camere per gli ospiti: 'Servono per i migranti' Tav, altro scontro tra Italia e Francia: 'Troppo cara, rinviamo a dopo il 2043' Migranti abbandonati in mare dalla...... ma che inpuò avere effetti ancora più pesanti considerando le difficoltà dell'decennio. leggi anche Pensioni, perché conviene trasferirsi incosì da avere più soldi Articolo ...

Grecia: ultimo giorno campagna elettorale, domenica al voto Agenzia ANSA

(ANSA) - ATENE, 19 MAG - Giunti alla fine della campagna elettorale, i partiti politici greci lanciano gli ultimi appelli al voto prima di domenica, quando quasi dieci milioni di cittadini saranno chi ...Un video shock pubblicato in esclusiva dal New York Times mostra un gruppo di 12 migranti, tra i quali donne e bambini, caricati di forza su un autobus sull'isola di… Leggi ...