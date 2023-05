(Di venerdì 19 maggio 2023) Personale ATA escluso dalladiper assistenza al genitore: se anno successivo non fruisce più del, cederà il posto al collega trasferito per contrazione di organico? Si riprendono le posizioni dell'anno precedente? L'articolo .

A fine 2022 è stata autorizzata l'assunzione di 40 medici da quella. Di fatto, ne sono ... E ancora l'assunzione di 50 medici di medicinacon obbligo per i primi 2 anni di prestare ...Nelladi istituto il docente titolare su COE va graduato alla stregua degli altri colleghi e, in caso di contrazione di organico, sarà perdente posto solo se ultimo nellain ......di riparto delle risorse a livello regionale non hanno tenuto conto dell'eterogeneitàalle ... in particolare, Napoli e Palermo che si trovano tra le ultime quindici province nella...

Graduatoria interna di istituto, docente costretto a trasferimento: situazione non cambia anche se i docenti esclusi perdono il beneficio della legge 104 Orizzonte Scuola

La Valle d'Aosta è ultima tra le regioni italiane nella classifica della crescita delle retribuzioni lorde pro-capite e della crescita del reddito disponibile fra 1995 e 2021 "ma ha mantenuto una cert ...Sono ultimo in graduatoria interna di istituto, ma dovrebbe liberarsi un posto in virtù della mobilità, i cui esiti saranno noti a breve. Se il posto lasciato libero non dovesse essere occupato da un ...