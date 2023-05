Gossip Girl | è in arrivo una reunion dei protagonisti originari? L’indizio

(Di venerdì 19 maggio 2023)sta per tornare: cameo o reboot? È questa la domanda che si sono posti i fans della notissima serie televisiva firmata HBO.è una serie che ha avuto inizio nel 2006 e che ha portato alla ribalta alcuni attori come Blake Lively, Ed Westwick e Leighton Meester. Narra le vicende scandalose dell’élite di Manhattan, dunque giovani e genitori che cercano il loro posto nel mondo. La serie ha avuto un successo clamoroso, tant’è che a distanza di anni i suoi telespettatori chiedono a gran voce un’ulteriore stagione della serie o un suo reboot. In realtà, HBO aveva accontentato i numerosi fan della serie con un reboot andato in onda in questi anni e con ben due stagioni. La serie, però, era poi stata cancellata a causa dei bassi ascolti. Tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi mesi. L’account ...

Commenta per primo Nuovo appuntamento con, la rubrica che va alla scoperta dei fatti più curiosi riguardanti i personaggi in tendenza del calcio e dello sport italiano e non. In questa puntata parliamo di Belen Rodriguez in crisi ,...Ai primi posti ci sono infatti Friends (38%), Sex and the City (28%),(26%) e Una mamma per amica (23%), mentre per le ispirazioni più recenti bisogna passare a Emily in Paris (25%). L'...Gli account social disono tornati attivi dopo oltre tre mesi di silenzio e, secondo alcuni, è un segno che qualcosa stia bollendo in pentola. Un post apparso recentemente ha fatto drizzare le antenne ai fan, ...

Gossip Girl, il post social che fa sperare in un ritorno della serie tv Tag24

Gossip Girl, gli indizi sul revival col cast originale della serie tv andata in onda dal 2007 al 2012 sulla rete The CW.Sulle pagine ufficiali di Gossip Girl è apparso un post che, secondo alcuni, anticiperebbe il ritorno del cast originale: ecco cosa sappiamo. Gli account social di Gossip Girl sono tornati attivi dopo ...