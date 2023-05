Gli Uffizi avvia gara da 121 milioni per i servizi aggiuntivi | compresa la biglietteria

(Di venerdì 19 maggio 2023) ... pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il bando diper l'affidamento in concessione, ai sensi dell'... I documenti disono sui sitiwww.trasparenza..it e https://portalegare..it/. La ...

a fine 2022 hanno registrato poco più di 4 milioni di visitatori con 33,30 milioni di euro di incassi, l'attuale concessionario Opera Laboratori Fiorentini su ogni prenotazione ha un ...... Legambiente: "Per turismo balneare rischi imprevedibili legati a erosione coste, balneabilità e inquinamento" 19 Aprile 2023 FIRENZE - Scoperto cimitero sotto12 Febbraio 2014 CALCIO - ...... Head of Policy & Affari UE Sky Italia, che spiega: "Sky può essere strumento per portare il prodotto italiano di qualità all'estero, come accaduto con il nostro documentario Firenze eche ...

Gli Uffizi avvia gara da 120 milioni per i servizi aggiuntivi, compresa la biglietteria Il Sole 24 ORE

Le Gallerie degli Uffizi accolgono una nuova, rara opera grazie alla donazione dell’antiquario, collezionista e segretario generale della Biennale ...In testa alla classifica dei rincari c’è Napoli, dove si registra un incremento del 33%. Lo rileva un’analisi di Altroconsumo, che ha verificato i prezzi di ingresso dei 15 principali musei italiani i ...