Gli incredibili numeri di Nadal | che adesso rischia di chiudere il 2023 fuori dai 500 Atp

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il lungo addio diè anche una questione di. Vanno calcolate le conseguenze. E come tutto ciò che lo riguarda non sononormali, come deflagrante sarà la sua assenza dal circuito. Va ricordato tanto per cominciare, come fa lo spagnolo Abc, che al Roland Garrosha vinto 112 partite su 115. Tre solo sconfitte in quasi venti anni. Con Robin Soderling nel 2009, e con Novak Djokovic nel 2015 e nel 2021. Nel 2016 si ritirò prima di giocare il terzo turno a causa di un infortunio al polso sinistro. Un efficacia mostruosa: il 97,3% per quattordici titoli su 18 edizioni giocate. Ha vinto quattro edizioni senza perdere nemmeno un set (2008, 2010, 2017 e 2020) e ha incatenato 39 vittorie di fila dal 2010 al 2015. Non per altro all’ingresso ci hanno piazzato la sua statua, enorme. Il futuro diventa a questo ...