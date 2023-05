Gli angeli del fango tra orgoglio | speranza e resistenza | ' Romagna mia' cantata a squarciagola tra le vie allagate

del fango di Cesena , così sono stati definiti i volontari impegnati a spalare il fango dalle strade della città. In queste ultime ore, sono stati immortalati mentre intonano ' Romagna mia '...del fango tra orgoglio, speranza e resistenza: 'Romagna mia' cantata a squarciagola Alluvione Emilia - Romagna, il barbiere allettato al piano terra: la moglie 80enne ha provato a ...Raccontare questa storia non è semplice, perché per quanto sia una storia condivisa da tanti, siamo convinti che per ciascuno dei cittadini coinvolti in questa tragedia abbia un risvolto intimo, ...

Metropolis/332 - Maltempo Emilia Romagna, l'inviato a Cesena: 'Tra gli angeli del fango under 20' Repubblica TV

Gli angeli del fango di Cesena, così sono stati definiti i volontari impegnati a spalare il fango dalle strade della città. In queste ultime ore, sono stati ...Le toccanti immagini che arrivano da Cesena, dove un gruppo di volontari e di cittadini intona "Romagna mia!" durante la pulizia di una strada invasa dal fango ...