Giuntoli | De Laurentiis gli ha fatto sapere che non intende liberarlo Corsport

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il Corriere dello Sport scrive che Dehache none che vuole rispettare il contratto fino al 2024. Nessun accenno a, il direttore sportivo: i due si sono incrociati ieri in campo, nel corso dell’allenamento e prima della conferenza, e arrivederci. Il ds, corteggiato dalla Juve, aspetta un incontro per chiarire la sua posizione ma è già stato informato che il Napoli vuole rispettare il contratto fino al 2024. Ovvero: il presidente non ha intenzione di. L'articolo ilNapolista.

del Napoli campione d'Italia, una strambata - in termini di politica societaria - che propriogarantirebbe. Ma Deha i propri tempi e li impone, contratti alla mano....del direttore sportivo - ad oggi ADL non ha ancora concesso il via libera a Cristiano, da ...negli ultimi giorni ('Deve essere la società a comunicare qualcosa') e la scelta di Dedi ...Napoli . 'Niente domande sul futuro. Altrimenti mi alzo e me ne vado'. Despegne tutte le aspettative su un chiarimento della vicenda Spalletti e sul possibile addio del ds. Nella conferenza di presentazione del prossimo ritiro estivo in Trentino, dal ...

Aurelio De Laurentiis non è mai stato un presidente facile e volto a tutelare gli interessi del suo club. Il numero uno del Napoli, infatti, spesso si è ...Non si sblocca la situazione legata a Giuntoli. De Laurentiis ha come priorità quella di capire cosa accadrà con Spalletti ...