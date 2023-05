Giuliano Faiola morto dopo l' intervento per perdere peso | l' esito dell' autopsia

E' stata eseguita nel pomeriggio all'interno della sala mortuaria dell'ospedale di Cassino l' autopsia sulla salma di, l'operaio di 45 anni residente in località S. Anastasia a Fondi , deceduto poche ore dopo un intervento chirurgico di bendaggio gastrico al quale si era sottoposto in una clinica ...La procura della Repubblica di Cassino ha aperto un'inchiesta con la quale accertare le cause del decesso di, un operaio di 45 anni della località Salto di Fondi, morto dopo l'intervento chirurgico di bendaggio gastrico al quale si era sottoposto due giorni fa in una clinica di Cassino. A ...Voleva perdere peso, ma l'intervento chirurgico in una clinica privata di Cassino finisce in tragedia.è morto a 45 anni a distanza di pochi giorni da un bendaggio gastrico, un'operazione di routine considerata a basso rischio per cui ora sono stati indagati 3 medici. La procura di ...

Intervento dimagrante mortale in clinica, autopsia conclusa sul corpo di Giuliano Faiola FrosinoneToday

E' stata eseguita nel pomeriggio all'interno della sala mortuaria dell'ospedale di Cassino l'autopsia sulla salma di Giuliano ...Si chiamava Giuliano Faiola ed aveva solo 45 anni. Abitava a Fondi e si era da poco sottoposto ad un intervento di bendaggio gastrico, che si sospetta sia alla base del suo decesso ...