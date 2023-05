Girona-Villarreal sabato 20 maggio 2023 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Raul Albiol non recupera

(Di venerdì 19 maggio 2023) Potrebbe essere una delle partite più interessanti e belle della giornata: a Montilivi, unincredibilmente settimo, rivelazione della Liga, ospita ildi Quique Setien, che sogna ancora di poter tornare in corsa per il quarto posto. I catalani stanno disputando una stagione stratosferica, anche la settimana scorsa sono riusciti a tenere l’imbattibilità a InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le altre partite Il Bayern Monaco parte comunque favorito in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare in gol: stesso pronostico da gol perdi Liga, Hertha ...è una partita della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming. Tre vittorie e un pareggio nelle ultime ...Ai biancoverdi di Manuel Pellegrini , a - 5 anche dallo stesso, a questo punto non rimane che difendere il sesto posto: dietro scalpitano, Athletic Blibao, Osasuna e Siviglia, ma ...

Sigue en vivo y en directo el Girona - Villarreal, partido correspondiente a la 35ª jornada de LaLiga Santander que se disputa hoy, 20 de mayo.