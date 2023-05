Giro d’Italia | Hansen rivela | “Il 90% dei corridori ha votato a favore Ci siamo basati sul meteo del giorno prima”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tanta contrarietà. La tredicesima tappa del2023, come si poteva già immaginare, è stata decisamente modificata per via delle condizionirologiche tutt’altro che entusiasmanti. Al termine di una trattativa con i, il direttore del, Mauro Vegni, ha tagliato considerevolmente latappa alpina della Corsa Rosa, togliendo completamente dal percorso il San Bernardo, già ritoccato nei giorni scorsi scorsi a causa del maltempo, portando una frazione di appena 74,6 chilometri. Una decisione che ha sta alimentando non poche polemiche, in gruppo e fuori. A dare una chiave di lettura importante è stato Adam, presidente della CPA (AssociazioneProfessionisti), che attraverso i propri canali social ha chiarito ...

Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti2023: cosa c'è da sapere CLASSIFICHE PERCORSO STARTLIST STORIA E CURIOSITA' ALBO'OROSe qualcuno non è'accordo con questa scelta, me ne caricherò il prezzo. Quindi criticate me, non i ciclisti'. Doveva essere una delle tappe più epiche della storia del, verrà ricordata per ..."Abbiamo appreso con grande dispiacere e all'ultimo minuto della decisione riguardante la modifica della tappa delche di fatto non prevede il transito dei corridori nella nostra ...