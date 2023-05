Giro d’Italia | domani una tappa non all’altezza di sabato! Gli appassionati meriterebbero più rispetto

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il grande pubblico è solito seguire ilsoprattutto nel fine settimana, ovvero quando la maggior parte deglidi ciclismo (e non solo) gode del riposo dalla consueta attività lavorativa. Sabato e domenica sono solitamente le giornate che fanno registrare il maggior numero di ascolti televisivi e la più ampia presenza sulle strade. Motivi ragionevoli che hanno sempre convinto gli organizzatori delle grandi corse a tappe a piazzare le frazioni di montagna, ovvero quelle più impegnative e oggettivamente affascinanti, proprio durante il weekend. In questo modo si intercetta una fetta di interessati decisamente rimarchevole, per la gioia di grandi e piccini come direbbe un celebre claim. Al2023, però, questa regola non scritta non è stata nei fatti adottata. O quanto ...