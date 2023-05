Giro d’Italia | Davide Cassani sulla tappa mutilata | “Non c’erano freddo situazioni difficili | solo un po’ di pioggia”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il2023 sta vivendo uno dei momenti più bui della sua storia recente. Gli organizzatori sono stati costretti a stravolgere la tredicesimasotto la spinta di alcuni corridori, i quali hanno manifestato preoccupazioni per condizioni meteo ritenute pericolose. L’attesissima frazione alpina che proponeva Gran San Bernardo, Croix de Coeur e l’arrivo in quota a Crans Montana è stata: tagliati 125 km, non si affronterà la prima ascesa prevista dal programma originario, si partirà direttamente alla base della Croix de Coeur alle ore 15.00 per un totale di 74,6 km e soltanto 2900 metri di dislivello contro i 4400 originari. Poi il meteo si è rivelato tutt’altro che inclemente: sul San Bernardo piovigginava e5-6 °C,Croix de Coeur qualche goccia ...

... America e inper l'con 'Chicago il Musical' nel ... Ho sofferto'ansia per alcuni traumi subiti' Il ritorno di Isobel su ...Prima tappa alpina delaccorciata a 74 km. Tante le discussioni. A prendere la parola è la maglia rosa Geraint Thomas , della Ineos Grenediers: "Molti ragazzi si sono ammalati, e se vogliamo arrivare a Roma ...'La Grande Partenza delha fatto in modo che la nostra città e la Via Verde della Costa dei Trabocchi conquistassero uno spazio tra le mete preferite per l'estate 2023 " afferma in una ...