Giro d’Italia | cosa dice il regolamento? Le ‘condizioni estreme’ non c’erano…

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Date le avverse condizioni meteorologiche, specie sul versante italiano, la Commissione ha deciso di venire incontro alle richieste degli atleti applicando il Protocollo Weather Extreme. La tappa 13 sarà accorciata con il nuovo km 0 fissato a Le Chable, ai piedi della Croix de Couer. La parte finale della tappa rimane invariata. La gara seguirà l’orario originale”. Questo è il comunicato stampa diffuso da RCS Sport in seguito alla decisione di rivoluzionare il percorso della tresima tappa del2023. L’attesissima frazione alpina che proponeva Gran San Bernardo, Croix de Coeur e l’arrivo in quota a Crans Montana è stata mutilata: tagliati 125 km, non si affronterà la prima ascesa prevista dal programma originario, si partirà direttamente alla base della Croix de Coeur alle ore 15.00 per un totale di 74,6 km e soltanto ...

'Se qualcuno non è d'accordo con questa scelta, me ne caricherò il prezzo. Quindi criticate me, non i ciclisti'. Doveva essere una delle tappe più epiche della storia del Giro, verrà ricordata per ... "Abbiamo appreso con grande dispiacere e all'ultimo minuto della decisione riguardante la modifica della tappa del Giro che di fatto non prevede il transito dei corridori nella nostra ...