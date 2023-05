Giro d’Italia | Cassani si sfoga | “Così avremo sempre meno tifosi C’erano 12 gradi | in Svizzera non pioveva”

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 maggio 2023) Proseguono le discussioni riguardanti la tappa di oggi al2023. La decisione dell’organizzazione di ascoltare i corridori, tagliando più di 120 chilometri di gara causa maltempo (poi si è scoperto che le temperature erano addirittura vicine ai dieci, senza nessuna precipitazione) non è assolutamente piaciuta ad addetti ai lavori e. Ad intervenire, sui suoi canali social, anche l’ex ct della Nazionale italiana maschile Davide. Le sue parole: “Oggi abbiamo fatto tutti una brutta figura. I corridori hanno deciso di saltare la prima parte della tappa per il maltempo. Vero, alla partenzama non faceva freddocome nonbasse temperature ai 2100 metri di Croix de Coeur. Il sindacato dei corridori ha ...