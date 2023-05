Giro d'Italia. A Crans Montana vince Rubio. Per fortuna che c'è Pinot

(Di venerdì 19 maggio 2023) Alé Tibò. Viene da dire che perc'è Thibaut. Perci sono i suoi scatti, le sue zuffe, i suoi alti e bassi, il suo incedere irregolare, a volte en danseuse, a volte pesante, le sue accelerate e i suoi tentennamenti, le sue esaltazioni e i suoi tonfi emotivi. È arrivato secondo Thibaut, potevare ma non c'è riuscito. C'ha provato più e più volte. Ha bisticciato con Jefferson Cepeda più e più volte. È scattato, ha rincorso, s'è arrabbiato, poi s'è fatto beffare sul più bello. La tredicesima tappa deld'l'ha vinta Einer, il terzo incomodo di quella che era sembrato un duello. Era uno scontro a tre, mai stato però uno stallo alla messicana. Per il motivo che Einers'era limitato a ...

La tredicesima tappa deld'l'ha vinta Einer Rubio, il terzo incomodo di quella che era sembrato un duello. Era uno scontro a tre, mai stato però uno stallo alla messicana. Per il motivo ...Neldi poche decine di minuti, intorno alle ore 14:00, i pompieri sono riusciti a domare l'... È l'impianto di zincatura più grande dell'centro - meridionale , azienda leader nella ...CRANS - MONTANA Il tappone trasformato in tapponcino, in un bignami di una tappa di montagna degna di und'l'ha vinto il colombiano Einer Rubio e l'hanno perso, forse, tutti. Forse: i corridori hanno rifiutato l'idea dell'ennesima giornata sotto l'acqua, in un maggio che sembra non avere ...

Giro d’Italia 2023, tappa Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana: vince Rubio, Thomas ancora maglia rosa Corriere della Sera

La denuncia del capomissione di Mediterranea Saving Humans dopo le immagini choc sui migranti in Grecia Si accende il dibattito sul video pubblicato in esclusiva dal New York Times sul respingimento d ...La tredicesima tappa del Giro d'Italia 2023 non ha regalato lo spettacolo che tutti si aspettavano. Gli organizzatori hanno dovuto tagliare 125 km e la salita del San Bernardo sulla spinta dei ciclist ...