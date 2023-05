Giro d’Italia 2023 | tutte le classifiche | Jonathan Milan conserva la maglia ciclamino | Pinot miglior scalatore

(Di venerdì 19 maggio 2023) La tredicesima tappa delnon ha regalato lo spettacolo che tutti si aspettavano. Gli organizzatori hanno dovuto tagliare 125 km e la salita del San Bernardo sulla spinta dei ciclisti, che lamentavano condizioni meteo estreme. Percorso accorciato a 75 km, salita della Croix de Coeur in partenza e arrivo in cima a Crans Montana. Nei fatti non è successo nulla: doveva essere la grande frazione alpina e invece è stata archiviata mestamente. Geraint Thomas resta al comano della graduatoria generale e continua a indossare larosa. Ladella classifica a punti resta sulle spalle del nostro, mentre Davide Bais perde laazzurra di...

La tredicesima tappa dell'ha vinta Einer Rubio, il terzo incomodo di quella che era sembrato un duello. Era uno scontro a tre, mai stato però uno stallo alla messicana. Per il motivo ......ancora ine, a meno che non esiste il teletrasporto, sarà impossibile che ciò che è stato dichiarato inaccada. Sottolinea inoltre che quando ha partecipato al programma di Barbara'Urso ...CRANS - MONTANA Il tappone trasformato in tapponcino, in un bignami di una tappa di montagna degna di unl'ha vinto il colombiano Einer Rubio e l'hanno perso, forse, tutti. Forse: i corridori hanno rifiutato l'idea dell'ennesima giornata sotto l'acqua, in un maggio che sembra non avere ...