Giro d’Italia 2023 | Thomas | “Tappa accorciata? Potevamo basarci solo sulle previsioni”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il corridore della Ineos Grenadiers, Geraint, attuale maglia rosa del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della tredicesimadella corsa rosa, con arrivo in salita a Crans Montana: “La? Noi, la decisione è stata presa su questo. E’ difficile decidere bene, però laè stata intensa, anzi probabilmente la corsa è stata ancora più difficile. Io non ho niente contro le tappe brevi, anzi rendono lo gara più eccitante”. “La prima salita è stata veramente rapida, Pinot era davanti e dovevamo controllare bene I ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario per controllare ...

La tredicesima tappa dell'ha vinta Einer Rubio, il terzo incomodo di quella che era sembrato un duello. Era uno scontro a tre, mai stato però uno stallo alla messicana. Per il motivo ...CRANS - MONTANA Il tappone trasformato in tapponcino, in un bignami di una tappa di montagna degna di unl'ha vinto il colombiano Einer Rubio e l'hanno perso, forse, tutti. Forse: i corridori hanno rifiutato l'idea dell'ennesima giornata sotto l'acqua, in un maggio che sembra non avere ...Il colombiano Einer Rubio del team Movistar ha vinto la 13esima tappa del, ridotta per il maltempo sul versante italiano, la Borgofranco'Ivrea - Crans Montana, accorciata stamane da 199 a 74,6 km per effetto dell'applicazione dell'Extreme Weather Protocol. ...