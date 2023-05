Giro d’Italia 2023 | tappa ribaltata per condizioni estreme…che non si sono viste! L’autogol dei corridori

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’ennesimo spettacolo indegno a livello agonistico è andato in scena al. Dopo il “tutti assieme appassionatamente” di Campo Imperatore, dove i big non sidati battaglia trincerandosi dietro la scusa del forte vento contrario in quota, anche l’attesissima tredicesimasi è conclusa con un nulla di fatto tra gli atleti che puntano alla conquista del Trofeo Senza Fine. Non c’è stata azione in strada, ma la figuraccia è arrivata ben prima di montare in sella: ieri sera si è svolto un sondaggio tra ie il 90% ha votato per richiedere agli organizzatori una modifica del percorso odierno a causa di avversemeteo. Si temevano pioggia battente e temperature inclementi sui passi di montagna, tanto i ciclisti volevano evitare la ...