Giro d’Italia 2023 | Rubio conquista una tappa resa monca dalla paura

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il colombiano Einar(Team Movistar) ha vinto la tredicesimadel 106°, la mutilata cavalcata, interamente in territorio svizzero, che ha portato i corridori da Le Chable a Crans Montana, lungo 74 chilometri dei 199 originariamente previsti.ha vinto uno sprint a tre precedendo il francese Thibaut Pinot (Groupam FDJ), secondo a 6”, e l’ecuadoriano Jefferson Cepeda, terzo a 12”. Il gruppo dei migliori è arrivato a 1’35”. Immutata la classifica generale con il gallese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) in maglia rosa con 2” di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) e con il portoghese Joao Almeida (Team UAE Emirates) terzo a 22”. Con una decisione discutibile, dettatadi condizioni atmosferiche negative che non si ...

Dopo l'annuncio dello "sblocco" in, ChatGPT scrive un nuovo capitolo nella giovanissima (ma ...da milioni di utenti in...'accordo, sarebbe più corretto dire "come si scaricherà" l'app, ma ...Einer Augusto Rubio Reyes , ha vinto a sorpresa la 13ma tappa del, la Borgofranco'Ivrea - Crans Montana, accorciata da 199 a 75 chilometri a causa del maltempo che ha fatto saltare l'atteso Gran San Bernardo. I 25enne colombiano ha battuto allo ...... con un gazebo da utilizzare in caso di pioggia, sono al lavoro su via della Conciliazione per lustrare i sampietrini e sistemarli in vista dell'arrivo a Roma dell'ultima tappa del. Il ...