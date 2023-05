Giro d’Italia 2023 | pagelle tredicesima tappa | Rubio beffa Pinot | frazione mutilata e perde tutto il movimento

(Di venerdì 19 maggio 2023) Einerastuto e alla fine trionfa il terzo incomodo: ecco ledelladelricca di polemiche a causa dell’accorciamento ingiustificato di quasi due terzi su richiesta dei corridori, che per ragioni di sicurezza e per un maltempo che non c’è mai stato hanno ottenuto di cancellare con un colpo di spugna la prima metà abbondante del percorso di oggi, con trenta km di salite. Una pessima vetrina per il ciclismo,ilcosì perché il risultato sportivo passa in secondo piano, ed emerge il potere del sindacato dei corridori nei confronti dell’organizzazione. Una brutta pagina, nemmeno una goccia di pioggia, una temperatura in linea ...

CRANS - MONTANA Il tappone trasformato in tapponcino, in un bignami di una tappa di montagna degna di unl'ha vinto il colombiano Einer Rubio e l'hanno perso, forse, tutti. Forse: i corridori hanno rifiutato l'idea dell'ennesima giornata sotto l'acqua, in un maggio che sembra non avere ...La spunta Rubio, la spunta il terzo incomodo. I risultati, la classifica e l' ordine di arrivo della tredicesima tappa del2023 , che viene accorciata ad appena 74.6 km su richiesta dei corridori per un'imprecisata ragione di sicurezza per il maltempo che poi non c'è stato, privando la frazione di tante ...